Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











По Израилю выпущены 23 ракеты 11.09 10:07   MIGnews.com

По Израилю выпущены 23 ракеты

По данным ШАБАКа, за последние пять недель палестинские террористы выпустили из Газы в направлении израильской территории 23 ракеты.

Вчерашний обстрел Ашкелона и Ашдода был совершен, исходя из предположения о том, что он не повлечет жесткой реакции Израиля ввиду предстоящих выборов.

Только в начале этой неделе египетская делегация прибыла в Газу с тем, чтобы не допустить инцидентов, похожих на тот, свидетелем которого стал Израиль вечером 10 сентября. Очевидно, что эти усилия провалились.

Также не случайно было выбрано время атаки – и ХАМАС, и Палестинская автономия восприняли в штыки заявления Нетаниягу об аннексии Иудеи и Самарии.

После обстрела в Газе начались "празднования" из-за эвакуации израильского премьера во время его выступления в Ашдоде. При этом ХАМАС также начал и собственную поспешную эвакуацию, из опасений израильского ответного удара.

Директор зала "Бала Вида", в котором в выступал Нетаниягу в Ашдоде, сообщил, что глава правительства вновь поднялся на сцену примерно через две минуты после того, как прозвучали сирены ракетной тревоги. Он сказал: “Было какое-то мгновение паники, но мы готовы к подобным ситуациям – все сразу начали действовать, каждый на своем месте. Тут был ШАБАК. Они отвели премьер-министра в защищенное помещение за сценой, и уже через несколько минут он вернулся на сцену, как будто ничего не произошло”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:12
Ученые нашли планету, на которой может быть жизнь
05:34
В США продадут маску Дарта Вейдера и очки Гарри Поттера
04:25
Резня во Флориде: 5 пострадавших
03:17
На Багамах насчитали 2,5 тысячи пропавших без вести
01:17
Теплом лондонского метрополитена будут обогревать дома
01:13
Меркель больше не считает США защитником Европы
00:03
В Великобритании хотят запретить брать на экзамены часы
23:07
Стало известно, от какого вида рака страдает молодежь
22:11
В Facebook решили бороться с суицидами
21:26
Россия обеспокоена заявлением Нетаниягу
20:41
Ашкенази: "Еще не поздно убить Башара Асада"
20:32
В Альпах нашли останки пропавшего 43 года назад альпиниста
20:10
Лидер "Аль-Каиды" призвал мусульман атаковать Запад
20:00
ЦАХАЛ: сирены в Ашкелоне - ложная тревога
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus