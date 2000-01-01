11.09 10:07 MIGnews.com

По Израилю выпущены 23 ракеты

Поделиться

Все по теме

Комментарии





По данным ШАБАКа, за последние пять недель палестинские террористы выпустили из Газы в направлении израильской территории 23 ракеты.Вчерашний обстрел Ашкелона и Ашдода был совершен, исходя из предположения о том, что он не повлечет жесткой реакции Израиля ввиду предстоящих выборов.Только в начале этой неделе египетская делегация прибыла в Газу с тем, чтобы не допустить инцидентов, похожих на тот, свидетелем которого стал Израиль вечером 10 сентября. Очевидно, что эти усилия провалились.Также не случайно было выбрано время атаки – и ХАМАС, и Палестинская автономия восприняли в штыки заявления Нетаниягу об аннексии Иудеи и Самарии.После обстрела в Газе начались "празднования" из-за эвакуации израильского премьера во время его выступления в Ашдоде. При этом ХАМАС также начал и собственную поспешную эвакуацию, из опасений израильского ответного удара.Директор зала "Бала Вида", в котором в выступал Нетаниягу в Ашдоде, сообщил, что глава правительства вновь поднялся на сцену примерно через две минуты после того, как прозвучали сирены ракетной тревоги. Он сказал: “Было какое-то мгновение паники, но мы готовы к подобным ситуациям – все сразу начали действовать, каждый на своем месте. Тут был ШАБАК. Они отвели премьер-министра в защищенное помещение за сценой, и уже через несколько минут он вернулся на сцену, как будто ничего не произошло”.