Европа решительно осуждает ракетные атаки ХАМАСа

Европейский союз предупредил в пятницу о том, что Израиль и Газа в данный момент находятся на грани полномасштабного военного конфликта на фоне вспышки насилия в последние дни, добавив, что необходима срочная деэскалация, чтобы не подвергнуть гражданское население дальнейшей опасности.
"Ракетные атаки ХАМАСа, а также другие насильственные действия и провокации террористической группы и других палестинских боевиков против Израиля – совершенно неприемлемы", - заявил представитель иностранных дел ЕС.
Отметим, что заявление Евросоюза было вызвано усилением напряженности, через день после смертельной вспышки между израильской армией и ХАМАСом.
Напомним, в четверг ЦАХАЛ начал широкомасштабные воздушные удары по Газе в ответ на запуск ХАМАСом и его союзниками более 180 ракет, ранив по меньшей мере семь человек в Израиле и причинив ущерб их домам. Также пострадали предприятия и инфраструктура.
Израильские военно-воздушные силы поразили более 150 "террористических объектов" ХАМАСа в Газе
Несмотря на прекращение огня, объявленное ХАМАСом в четверг, несколько тысяч жителей анклава приняли участие в организованных ХАМАСом беспорядках вдоль границы между Израилем и Газой в пятницу, бросая камни, сжигая шины и запуская зажигательные воздушные змеи на территорию Израиля.
Уточняется, что в "марше" приняли участие 9 000 палестинцев.
В армейской пресс-службе сообщили, что запуски воздушных взрывных устройств из Газы вызывали шесть пожаров в Израиле.
Минздрав Газы сообщил, что в ходе столкновений с израильскими военными был убит 20-летний палестинский медик Абдулла аль-Катати. Пуля попала ему в грудь. Это случилось к востоку от Рафаха в южной части Газы, сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения AFP.