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Европа решительно осуждает ракетные атаки ХАМАСа | Фото:11.08 07:34   MIGnews.com

Европа решительно осуждает ракетные атаки ХАМАСа

Европейский союз предупредил в пятницу о том, что Израиль и Газа в данный момент находятся на грани полномасштабного военного конфликта на фоне вспышки насилия в последние дни, добавив, что необходима срочная деэскалация, чтобы не подвергнуть гражданское население дальнейшей опасности.

Об этом в субботу, 11 августа сообщает The Times of Israel.

"Ракетные атаки ХАМАСа, а также другие насильственные действия и провокации террористической группы и других палестинских боевиков против Израиля – совершенно неприемлемы", - заявил представитель иностранных дел ЕС.

Отметим, что заявление Евросоюза было вызвано усилением напряженности, через день после смертельной вспышки между израильской армией и ХАМАСом.

Напомним, в четверг ЦАХАЛ начал широкомасштабные воздушные удары по Газе в ответ на запуск ХАМАСом и его союзниками более 180 ракет, ранив по меньшей мере семь человек в Израиле и причинив ущерб их домам. Также пострадали предприятия и инфраструктура.

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Несмотря на прекращение огня, объявленное ХАМАСом в четверг, несколько тысяч жителей анклава приняли участие в организованных ХАМАСом беспорядках вдоль границы между Израилем и Газой в пятницу, бросая камни, сжигая шины и запуская зажигательные воздушные змеи на территорию Израиля.

Уточняется, что в "марше" приняли участие 9 000 палестинцев.

В армейской пресс-службе сообщили, что запуски воздушных взрывных устройств из Газы вызывали шесть пожаров в Израиле.

Минздрав Газы сообщил, что в ходе столкновений с израильскими военными был убит 20-летний палестинский медик Абдулла аль-Катати. Пуля попала ему в грудь. Это случилось к востоку от Рафаха в южной части Газы, сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения AFP.


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