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Минздрав Газы сообщил о третьем погибшем палестинце | Фото:11.08 10:26   MIGnews.com

Минздрав Газы сообщил о третьем погибшем палестинце

Министерство при ХАМАСе сообщило сегодня, что в результате столкновений с израильскими военными вдоль границы с Газой были убиты три палестинца и еще 300 человек получили ранения, передает Ynet.

Среди погибших 22-летний палестинский медик Абдулла аль-Катати и 55-летний мужчина, имя третьего не публикуется.

Несмотря на временное прекращение военных действий, ХАМАС призвал жителей анклава принять участие в еженедельных демонстрациях "Марш возвращения".

Около 9 000 палестинцев приняли участие в протестах вдоль границы с Газой. Участники беспорядков бросали камни, взрывные устройства в сторону израильских солдат, а также жгли шины.

В армейской пресс-службе заявили, что на израильской территории случилось шесть пожаров из-за зажигательных воздушных змеев.

Напомним, в пятницу представитель пресс-службы террористической группировки Хазем Кассим написал в Twitter, что мятежники продолжат "прорывать осаду" в Газе.

"Каждый раз, когда Израиль пытается подавить волю нашего народа, мы будем продолжать борьбу и марши, - писал он. - Сегодня наши люди отправятся на "Марш возвращения", чтобы бросить вызов израильской военной машине".


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