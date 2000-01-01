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Число пожаров на границе Газы сократилось в разы 11.07 10:20   MIGnews.com

Число пожаров на границе Газы сократилось в разы

У границы с сектором Газа количество пожаров, провоцируемых зажигательными шарами, сократилось в разы.

Об этом 10 июля сообщил ЦАХАЛ, передает Times of Israel.

Уточняется, что воспламенений стало меньше в пять раз. Является ли это следствием заключенного соглашения с ХАМАСом – неизвестно. Со времени подписания перемирия в конце июня количество воздушных поджогов сократилось, хоть они не исчезли полностью.

Тактика запуска шаров со взрывчаткой или зажигательной смесью появилась в 2018 году. Они использовалась в одном ряду с протестами и беспорядками вдоль границы с Газой. Только с апреля по июнь 2018 года пожарные ликвидировали 1954 возгораний в районе Газы. В прошлом году было сожжено 34 000 дунамов израильской земли в результате поджогов, но в нынешнем году цифра сократилась – 1400 дунамов.

ЦАХАЛ не привел причины сокращения количества пожаров. Предположительно, этому способствовал ряд факторов, в том числе быстрое реагирование пожарных и улучшение навыков по перехватыванию баллонных зажигательных устройств. О выпущенных воздушных шарах информацию также не предоставили.

По статистике, в 2019 году ежедневно происходило в среднем по два поджога, по сравнению с девятью годами ранее. Пик в 2018 году составил 30 пожаров за один день, по сравнению с 10 в нынешнем году.

По пятницам в секторе Газа число возгораний сократилось с 21 до 2 за год. Военные за это время улучшили процесс наблюдения за огнем, что привело к более быстрой реакции, что не способствует быстрому распространению огня. Среднее время реагирования пожарных тоже сократилось – с 8 минут до 5 минут за год.


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