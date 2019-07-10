11.07 09:35 MIGnews.com

База МАГАВа загорелась в результате террористической атаки

השריפה בבסיס סמוך לעטרות: מדובר בבסיס מג"ב. במקום התלקחו 7 מכוניות ו-3 קטנועים@VeredPelman (צילום: דוברות כב"ה מחוז י-ם) pic.twitter.com/e6mZmVZd2g — כאן חדשות (@kann_news) July 10, 2019

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В ночь на 11 июля неизвестные напали на пограничную базу полиции МАГАВ в Атарот, расположенную к северу от Иерусалима.По информации Jerusalem Post, поджигатели кинули два "коктейля Молотова" – бутылки с зажигательной смесью.Это привело к пожару на парковке, где находились несколько автомобилей. В результате 7 машин и 4 мотоцикла сгорели дотла.На месте происшествия работали три пожарных расчета. Спасатели справились с огнем и предотвратили его распространение на другие транспортные средства. Ведется расследование инцидента.