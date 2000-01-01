11.07 09:19 MIGnews.com

Террористам убившим трех подростков вдвое увеличили зарплату

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Через пять лет после ареста Хусама Аль-Кавасми 11 июля 2014 года, начиная с сегодняшнего дня, он начнет получать 4000 шекелей вместо 2000 шекелей в месяц в соответствии со стандартной шкалой заработной платы ПА. Ежемесячная зарплата заключенного увеличивается с отбываемым тюремным сроком.“Занимаясь ведением дела Аль-Кавасми, и увидев зло, которое он представляет, для меня непостижимо, что ПА платит этому убийце что-либо”, – сказал Морис Хирш, глава юридической стратегии Palestinian Media Watch.“ПА платит террористам миллионы шекелей каждый день. Для ПА не имеет значения, принадлежите ли вы к ХАМАСу, Палестинскому исламскому джихаду или ФАТХу, убивали ли вы детей, женщин или стариков, важно то, что вы были замешаны в терроризме против Израиля и израильтян”.ПА долгое время проводит политику “плати за убийство”, согласно которой она выплачивает ежемесячную зарплату заключенным террористам и семьям тех террористов, которые были убиты в ходе акции или при аресте.В феврале 2019 года Израиль ввел в действие закон “О плате за убийство”, который предписывает государству вычитать и фиксировать сумму денег, которую ПА выплачивает в виде заработной платы заключенным террористам и семьям “мучеников” из налоговых денег, которые он собирает для ПА.Закон был принят в июле 2018 года. В 2019 году правительство удержит около 138 млн долларов.На сегодняшний день, по сообщению PMW, со времени ареста Аль-Кавасми получил около 98 000 шекелей.ПА также ежемесячно выплачивает пособия семьям двух погибших террористов, которые были причастны к похищению и убийству трех мальчиков, Марвана Аль-Кавасми и Амера Абу Айше. Террористы были убиты в перестрелке с израильскими силами безопасности при сопротивлении аресту. Поскольку они были женаты и имели детей, их семьи получают 2000 и 2400 шекелей в месяц.