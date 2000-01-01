ХАМАС помешал Израилю отравить командиров

Израиль пытался убить высокопоставленного чиновника в секторе Газа отравлением, заявила в среду газета, связанная с Хизбаллой.
Ссылаясь на “источники безопасности”, ливанская ежедневная газета Аль-Ахбар заявила, что предполагаемая попытка убийства произошла в прошлом месяце. Источники сообщили, что ХАМАС задержал “сотрудника”, причастного к предполагаемой попытке отравить старшего чиновника “сопротивления”.
Аль-Ахбар не назвал чиновника или группу, к которой он принадлежит.
Источники сообщили, что если бы попытка убийства была успешной, “это было бы серьезным ударом по палестинскому сопротивлению”.
Согласно докладу, жесткие меры, принятые ХАМАС после неудачной операции коммандос ЦАХАЛ в ноябре 2018 года в Хан-Юнисе в южной части Газы, способствовали раскрытию предполагаемой попытки убить высокопоставленного чиновника путем отравления.
В результате ноябрьской операции в Хан-Юнисе подполковник погиб, а другой офицер получил ранения средней тяжести. 6 членов Иззадин аль-Кассам, также были убиты в перестрелке.
Ливанская газета утверждала, что другой старший военный командир также стал мишенью для Израиля. В нем говорится, что командир, личность которого не была раскрыта, получил пакет с минами в качестве “подарка” от “сотрудника”. ХАМАС обнаружил и благополучно демонтировал взрывное устройство, говорится в сообщении. После инцидента ХАМАС арестовал ряд палестинцев, связанных с этим делом.