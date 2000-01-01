11.07 08:10 MIGnews.com

ХАМАС помешал Израилю отравить командиров

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Израиль пытался убить высокопоставленного чиновника в секторе Газа отравлением, заявила в среду газета, связанная с Хизбаллой.Ссылаясь на “источники безопасности”, ливанская ежедневная газета Аль-Ахбар заявила, что предполагаемая попытка убийства произошла в прошлом месяце. Источники сообщили, что ХАМАС задержал “сотрудника”, причастного к предполагаемой попытке отравить старшего чиновника “сопротивления”.Аль-Ахбар не назвал чиновника или группу, к которой он принадлежит.Источники сообщили, что если бы попытка убийства была успешной, “это было бы серьезным ударом по палестинскому сопротивлению”.Согласно докладу, жесткие меры, принятые ХАМАС после неудачной операции коммандос ЦАХАЛ в ноябре 2018 года в Хан-Юнисе в южной части Газы, способствовали раскрытию предполагаемой попытки убить высокопоставленного чиновника путем отравления.В результате ноябрьской операции в Хан-Юнисе подполковник погиб, а другой офицер получил ранения средней тяжести. 6 членов Иззадин аль-Кассам, также были убиты в перестрелке.Ливанская газета утверждала, что другой старший военный командир также стал мишенью для Израиля. В нем говорится, что командир, личность которого не была раскрыта, получил пакет с минами в качестве “подарка” от “сотрудника”. ХАМАС обнаружил и благополучно демонтировал взрывное устройство, говорится в сообщении. После инцидента ХАМАС арестовал ряд палестинцев, связанных с этим делом.ХАМАС не стал комментировать данную новость.