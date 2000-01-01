11.07 19:34 MIGnews.com

ЦАХАЛ: боевика ХАМАСа застрелили по ошибке

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Пресс-служба ЦАХАЛа издала заявление в связи с инцидентом в северной части Газы утром 11 июля.В заявлении говорится: “Утром 11 июля силы ЦАХАЛа идентифицировали группу палестинцев в непосредственной близости от заградительных сооружений на границе с Газой. Во время последующего расследования было установлено, что речь шла о представителе полиции ХАМАСа, последовавшего в приграничную зону за двумя палестинцами. Солдаты ЦАХАЛа приняли его за вооруженного боевика ХАМАСа и открыли огонь по ошибке. Проводится расследование инцидента”.