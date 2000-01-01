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Зариф: мы не пытались захватить танкер 11.07 17:33   MIGnews.com

Зариф: Мы не пытались захватить танкер

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф опроверг информацию о попытке кораблей Исламской Республики задержать британское судно British Heritage в Ормузском проливе.

Заявление главы иранского МИД опубликовало полуофициальное информационное агентство Fars.

"Судя по всему, британский танкер уже прошел. То, что они сами утверждают, то, о чем они сами говорят, направлено на эскалацию напряженности. Эти заявления ничего не стоят", – сказал Зариф.

Таким образом он отреагировал на информацию телеканала CNN, что пять малых иранских кораблей приблизились к британскому нефтяному танкеру в Ормузском проливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.

Однако сопровождавший судно фрегат Королевского флота HMS Montrose навел орудие и "сделал устное предупреждение", после чего иранцы пропустили танкер.

Позже правительство Великобритании подтвердило информацию СМИ о попытке Тегерана помешать проходу судна, вопреки международному праву.


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