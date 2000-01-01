11.07 17:33 MIGnews.com

Зариф: Мы не пытались захватить танкер

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф опроверг информацию о попытке кораблей Исламской Республики задержать британское судно British Heritage в Ормузском проливе.Заявление главы иранского МИД опубликовало полуофициальное информационное агентство Fars."Судя по всему, британский танкер уже прошел. То, что они сами утверждают, то, о чем они сами говорят, направлено на эскалацию напряженности. Эти заявления ничего не стоят", – сказал Зариф.Таким образом он отреагировал на информацию телеканала CNN, что пять малых иранских кораблей приблизились к британскому нефтяному танкеру в Ормузском проливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.Однако сопровождавший судно фрегат Королевского флота HMS Montrose навел орудие и "сделал устное предупреждение", после чего иранцы пропустили танкер.Позже правительство Великобритании подтвердило информацию СМИ о попытке Тегерана помешать проходу судна, вопреки международному праву.