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МИД Германии: ЕС поддерживает решение о двух государствах | Фото:11.06 08:49   MIGnews.com

МИД Германии: ЕС поддерживает решение о двух государствах

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас заявил, что ЕС поддерживает решение о создании двух государств и отвергает любые планы Израиля по применению суверенитета над Иудеей и Самарией.

Маас выступил на совместной пресс-конференции со своим иорданским коллегой Айманом Сафади в столице Иордании Аммане.

"Мы обеспокоены последствиями (израильского) решения об аннексии", - сказал он, добавив, что приоритетом является "привлечение обеих сторон к столу переговоров".

Сафади предупредил, что любая израильская аннексия Иудеи и Самарии, которая, по его словам, является "вопиющим нарушением международного права", может привести к "институционализированному апартеиду в Палестине".

Визит Мааса в Иорданию последовал за быстрой остановкой в ​​Израиле, где он встретился с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, заместителем премьер-министра Бенни Ганцем и министром иностранных дел Габи Ашкенази.


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