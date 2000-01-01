11.06 08:49 MIGnews.com

МИД Германии: ЕС поддерживает решение о двух государствах

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Министр иностранных дел Германии Хейко Маас заявил, что ЕС поддерживает решение о создании двух государств и отвергает любые планы Израиля по применению суверенитета над Иудеей и Самарией.Маас выступил на совместной пресс-конференции со своим иорданским коллегой Айманом Сафади в столице Иордании Аммане."Мы обеспокоены последствиями (израильского) решения об аннексии", - сказал он, добавив, что приоритетом является "привлечение обеих сторон к столу переговоров".Сафади предупредил, что любая израильская аннексия Иудеи и Самарии, которая, по его словам, является "вопиющим нарушением международного права", может привести к "институционализированному апартеиду в Палестине".Визит Мааса в Иорданию последовал за быстрой остановкой в ​​Израиле, где он встретился с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, заместителем премьер-министра Бенни Ганцем и министром иностранных дел Габи Ашкенази.