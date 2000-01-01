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`Исламский джихад` проявляет себя на Западном берегу | Фото:11.06 16:37   MIGnews.com

"Исламский джихад" проявляет себя на Западном берегу

Террористическая организация "Исламский джихад" усиливает свою публичную деятельность на Западном берегу. ПА давно находится в конфликте как с ХАМАС, так и с "Исламским джихадом".

Изменения в поведении группировки совпадают с финансовыми проблемами ПА, усугубляемыми пандемией коронавируса и приостановлением сотрудничества в области безопасности с Израилем.

Недавняя смерть бывшего лидера "Исламского джихада" Рамадана Шалаха дала членам организации возможность выступить с публичными заявлениями и продемонстрировать свое присутствие в Бейт-лехеме и Дженине.

По сообщением Ynet, в Бейт-лехеме назвестный открыл огонь в воздух в честь смерти Шалаха, а затем быстро покинул место происшествия.


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