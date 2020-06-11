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Топ-чиновник ХАМАСа: данные о шпионаже Ирана – выдумка | Фото:11.06 21:15   MIGnews.com

Топ-чиновник ХАМАСа: данные о шпионаже Ирана – выдумка

Заместитель главы политбюро ХАМАСА Муса Абу Марзук опроверг информацию о том, что Иран за ним шпионил.

Соответствующее заявление он сделал вечером, 11 июня, на своей странице в Twitter.

"Заявления, распространяемые СМИ оккупанта, ложные", – пишет в Twitter Марзук.

По его словам, данная информация является "безосновательной и отчаянной попыткой разжечь беспорядки".



Отметим, что информация о шпионаже со стороны Ирана была обнародована ранее днем, 12-м каналом. Утверждалось, что в офисе Марзука был выявлен человек, который докладывал о каждом его шаге.


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