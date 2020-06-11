11.06 21:15 MIGnews.com
Топ-чиновник ХАМАСа: данные о шпионаже Ирана – выдумка
Заместитель главы политбюро ХАМАСА Муса Абу Марзук опроверг информацию о том, что Иран за ним шпионил.
Соответствующее заявление он сделал вечером, 11 июня, на своей странице в Twitter.
"Заявления, распространяемые СМИ оккупанта, ложные", – пишет в Twitter Марзук.
По его словам, данная информация является "безосновательной и отчаянной попыткой разжечь беспорядки".
Отметим, что информация о шпионаже
со стороны Ирана была обнародована ранее днем, 12-м каналом. Утверждалось, что в офисе Марзука был выявлен человек, который докладывал о каждом его шаге.
Поделиться
Все по теме
Комментарии