ЦАХАЛ сорвал очередную кибератаку Ирана

Объектом стала цепочка поставок от гражданских служб, благодаря которой ЦАХАЛ получает газ, продукты питания и другие важные предметы. Успешная кибератака на нее может предоставить врагу чрезвычайно ценную информацию об объектах и режимах работы конкретных компаний, с которыми сотрудничает Армия обороны Израиля.
Солдаты из подразделения киберзащиты выявили атаку и в течение нескольких дней провели секретную спецоперацию, направленную на то, чтобы разоблачить нападавших и сорвать их план.
Данное подразделение, которое размещено в скромном офисном здании в центре Тель-Авива, было создано четыре года назад. C4I состоит из команд, которые обеспечивают защиту определенных систем ЦАХАЛа от внешних атак.