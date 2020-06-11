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ЦАХАЛ сорвал очередную кибератаку Ирана | Фото:11.06 19:11   MIGnews.com

ЦАХАЛ сорвал очередную кибератаку Ирана

Несколько месяцев назад "корпус C4I", занимающийся телекоммуникационным обеспечением ЦАХАЛа, выявил попытки кибератак со стороны Ирана.

Об этом сообщает "Исраэль Хайом".

Объектом стала цепочка поставок от гражданских служб, благодаря которой ЦАХАЛ получает газ, продукты питания и другие важные предметы. Успешная кибератака на нее может предоставить врагу чрезвычайно ценную информацию об объектах и режимах работы конкретных компаний, с которыми сотрудничает Армия обороны Израиля.

Солдаты из подразделения киберзащиты выявили атаку и в течение нескольких дней провели секретную спецоперацию, направленную на то, чтобы разоблачить нападавших и сорвать их план.

Данное подразделение, которое размещено в скромном офисном здании в центре Тель-Авива, было создано четыре года назад. C4I состоит из команд, которые обеспечивают защиту определенных систем ЦАХАЛа от внешних атак.


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