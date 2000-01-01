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В иранской деревне инсициниируют бомбардировку США и Израиля 11.06 22:00   MIGnews.com

Иранская деревня организовала "бомбардировку" Израиля

Иранский телеканал транслировал документальный фильм о деревне в северном Иране. В фильме показаны инсценированные бомбардировки Израиля, Белого дома и корабля ВМС США. Командиры Корпуса Стражей Исламской революции посетили это ежегодное представление.

В сюжете Ofogh TV, который транслировался 1 июня, показано ежегодное действо в деревне Киасар, согласно переводу группы мониторинга MEMRI.

Ролик начинается с того, что мужчины собирают в мастерской самодельные ракеты, пишут на них цитату, принадлежащую покойному аятолле Рухолле Хомейни: “Израиль должен быть стерт из анналов истории”. Затем жители деревни везут ярко окрашенные ракеты в тележках по сельской местности и прикрепляют их к навесной переправе.

Толпа, включая женщин и детей, собирается на склоне холма, чтобы посмотреть на представление. Жители деревни ведут обратный отсчет, и самодельные ракеты взимают ввысь навстречу своим целям – макетам Белого дома, корабля ВМС США и израильским флагам. Объекты превращаются в пепел под взрывы и аплодисменты толпы.



Генерал Али Фазли из Корпуса Стражей Исламской революции говорит: “Эта символическая ракета демонстрирует силу воли и веру. Фактически, если однажды возникнет необходимость, это место превратится в реальную твердыню для обороны религии”.


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