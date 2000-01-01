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Еженедельные протесты в Газе направлены против посла США 11.06 09:11   MIGnews.com

Еженедельные протесты в Газе направлены против посла США

После недельной передышки источники в Газе сообщили, что еженедельные пятничные протесты на границе будут возобновлены в эту пятницу и будут сосредоточены на протесте против заявления посла США в Израиле Дэвида Фридмана о том, что Израиль имеет право аннексировать участки Западного берега.

Те, кто стоял за еженедельными протестами на границе, объявили, что лозунгом протестов на этой неделе будет «Нет аннексии Западного берега, Фридман заткнись». В прошлую пятницу, когда мусульмане праздновали Ураза-байрам в ознаменование окончания Рамадана, протестов на границе не было.

Тем временем террор на воздушных шарах продолжается. В понедельник должностные лица Еврейского национального фонда и парковые рейнджеры заявили, что было несколько пожаров, предположительно вызванных зажигательными воздушными шарами, запущенными из Газы. Они произошли в лесах Кисуфим, Маген и Симчони, а также на пшеничном поле вблизи кибуца Кфар-Азза, где было уничтожено более 100 тысяч квадратных метров посевов пшеницы.


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