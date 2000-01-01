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Полиция ПА атаковала израильский спецназ во время арестов 11.06 07:13   MIGnews.com

Полиция ПА атаковала израильский спецназ во время арестов

Палестинская газета Al-Quds сообщает подробности ночных столкновений ЦАХАЛа с палестинской полицией в Шхеме.

По версии газеты, израильский спецназ вошел в Шхем с целью проведения арестов подозреваемых террористов.

Патрули палестинских превентивных сил безопасности попытались арестовать израильский спецназ. В этот момент началась перестрелка. Один палестинский полицейский ранен в руку. В этот момент в Шхем на выручку спецназу были введены крупные подразделения израильской армии, которые осадили штаб-квартиру сил безопасности ПА.

В ходе перестрелки у штаб-квартиры палестинцы выкатили только что полученные ими бронированные автомобили, а израильтяне вырубили свет в центральной части Шхема.

Палестинцы сообщают о том, что в ходе операции ЦАХАЛа в Шхеме задержаны два человека.


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