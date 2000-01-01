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Перестрелка ЦАХАЛа с палестинской полицией в Шхеме 11.06 06:44   MIGnews.com

Перестрелка ЦАХАЛа с палестинской полицией в Шхеме

Израильские СМИ сообщают о чрезвычайном происшествии, которое произошло минувшей ночью в Шхеме.

Силы ЦАХАЛа окружили штаб-квартиру палестинской полиции (превентивные силы безопасности ПА). В ходе начавшейся перестрелки был ранен минимум один палестинский полицейский.

Палестинские источники сообщают, что причины перестрелки “неясны”.

Губернатор Шхема Ибрагим Рамадан (в прошлом - офицер сил безопасности ПА) выехал на место происшествия. По его словам, силы ЦАХАЛа окружили штаб-квартиру превентивных сил и открыли огонь.

По словам Рамадана, перестрелка шла на первом, втором и третьем этажах здания штаб-квартиры. Губернатор говорит, что ЦАХАЛ, вопреки существующим процедурам координации, не уведомил палестинские власти о вводе военных подразделений в Шхем.

Перестрелка продолжалась некоторое время, после чего силы ЦАХАЛа ушли.

Ночной инцидент произошел на фоне серьезного кризиса в отношениях между Израилем и Палестинской автономией из-за закон о вычете суммы зарплат террористам из израильских трансферов на счета автономии. Отказ Палестинской автономии, в знак протеста против этой меры, вообще получать деньги от Израиля привел к тому, что персоналу служб безопасности наполовину урезали зарплату.

В службе безопасности самого Израиля звучит жесткая критика подобной политики, с указанием на то, что аппарат безопасности ПА продолжает сотрудничество с израильскими спецслужбами, в то время ка Израиль ведет косвенные переговоры с ХАМАСом и разрешает доставку в Газу десятков миллионов долларов ежемесячно.

“Стратегическая координация” с Палестинской автономией продолжается - несмотря на враждебную риторику, звучащую от руководства обеих сторон. В прошлом месяце Израиль разрешил доставить в автономию бронированные автомобили. Возможно, этот шаг был направлен на смягчение критики и фрустрации в автономии относительно политики Израиля.


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