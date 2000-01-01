11.06 06:44 MIGnews.com

Перестрелка ЦАХАЛа с палестинской полицией в Шхеме

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Израильские СМИ сообщают о чрезвычайном происшествии, которое произошло минувшей ночью в Шхеме.Силы ЦАХАЛа окружили штаб-квартиру палестинской полиции (превентивные силы безопасности ПА). В ходе начавшейся перестрелки был ранен минимум один палестинский полицейский.Палестинские источники сообщают, что причины перестрелки “неясны”.Губернатор Шхема Ибрагим Рамадан (в прошлом - офицер сил безопасности ПА) выехал на место происшествия. По его словам, силы ЦАХАЛа окружили штаб-квартиру превентивных сил и открыли огонь.По словам Рамадана, перестрелка шла на первом, втором и третьем этажах здания штаб-квартиры. Губернатор говорит, что ЦАХАЛ, вопреки существующим процедурам координации, не уведомил палестинские власти о вводе военных подразделений в Шхем.Перестрелка продолжалась некоторое время, после чего силы ЦАХАЛа ушли.Ночной инцидент произошел на фоне серьезного кризиса в отношениях между Израилем и Палестинской автономией из-за закон о вычете суммы зарплат террористам из израильских трансферов на счета автономии. Отказ Палестинской автономии, в знак протеста против этой меры, вообще получать деньги от Израиля привел к тому, что персоналу служб безопасности наполовину урезали зарплату.В службе безопасности самого Израиля звучит жесткая критика подобной политики, с указанием на то, что аппарат безопасности ПА продолжает сотрудничество с израильскими спецслужбами, в то время ка Израиль ведет косвенные переговоры с ХАМАСом и разрешает доставку в Газу десятков миллионов долларов ежемесячно.“Стратегическая координация” с Палестинской автономией продолжается - несмотря на враждебную риторику, звучащую от руководства обеих сторон. В прошлом месяце Израиль разрешил доставить в автономию бронированные автомобили. Возможно, этот шаг был направлен на смягчение критики и фрустрации в автономии относительно политики Израиля.