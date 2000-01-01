11.06 20:08 MIGnews.com
"Огненный террор" продолжается: вспыхнули 7 пожаров
Как сообщает местное управление пожарной охраны, в течение дня в районе Эшколь на юге Израиля вспыхнули семь пожаров в результате запусков воздушных зажигательных шаров из Газы.
Об этом во вторник, 11 июня пишет The Times of Israel
.
По словам представителя пожарной охраны, спасателям удалось ликвидировать все семь пожаров.
В заявлении ведомства также говорится, что пламя вспыхнуло вследствие поджогов с помощью "огненных шаров" из анклава.
Известно, что сегодня во второй половине дня огонь возник в лесу Беэри на территории регионального совета Эшколь неподалеку от границы с Газой.
Также несколько пожаров было зафиксировано в лесу Кисуфим.
С пламенем боролись бригады Национального еврейского фонда (ККЛ), сотрудники Управления парков и заповедников, а также военнослужащие ЦАХАЛа.
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