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Саммит в Бахрейне: США подтвердили участие еще трех стран | Фото:11.06 18:39   MIGnews.com

Саммит в Бахрейне: США подтвердили участие еще трех стран

Белый дом подтвердил присутствие еще трех стран на саммите экономического мира в Бахрейне в конце этого месяца, сообщает The Times of Israel.

"Марокко, Иордания и Египет сказали нам, что они посетят саммит в Бахрейне", - говорит высокопоставленный чиновник Белого дома в интервью The Times of Israel.

Они присоединятся к Саудовской Аравии, Катару, ОАЭ и принимающей стране Бахрейну на саммите в Манаме 25-26 июня.


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