11.06 18:39 MIGnews.com
Саммит в Бахрейне: США подтвердили участие еще трех стран
Белый дом подтвердил присутствие еще трех стран на саммите экономического мира в Бахрейне в конце этого месяца, сообщает The Times of Israel
.
"Марокко, Иордания и Египет сказали нам, что они посетят
саммит в Бахрейне", - говорит высокопоставленный чиновник Белого дома в интервью The Times of Israel.
Они присоединятся к Саудовской Аравии, Катару, ОАЭ и принимающей стране Бахрейну на саммите в Манаме 25-26 июня.
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