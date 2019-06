11.06 18:39 MIGnews.com

Саммит в Бахрейне: США подтвердили участие еще трех стран

Белый дом подтвердил присутствие еще трех стран на саммите экономического мира в Бахрейне в конце этого месяца, сообщает The Times of Israel "Марокко, Иордания и Египет сказали нам, что они посетят саммит в Бахрейне", - говорит высокопоставленный чиновник Белого дома в интервью The Times of Israel.Они присоединятся к Саудовской Аравии, Катару, ОАЭ и принимающей стране Бахрейну на саммите в Манаме 25-26 июня.