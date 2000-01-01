Египет, Иордания и Марокко - участники саммита в Бахрейне
По сообщениям, Иордания, Египет и Марокко примут участие в экономическом саммите под руководством США в Бахрейне в конце этого месяца, пишет во вторник The Times of Israel.
Джаред Кушнер сказал палестинской газете Al-Quds, что Амман и Каир примут участие в семинаре, а израильский 13-й канал со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Марокко также подтвердило свое присутствие.
Администрация США и Бахрейн объявили в середине мая, что 25 и 26 июня в столице Бахрейна они проведут экономический семинар, который "будет способствовать обсуждению амбициозного, достижимого видения и рамок для процветающего будущего для палестинского народа и региона".
Американские официальные лица заявили, что эта встреча будет посвящена экономической части плана администрации США по мирному урегулированию израильско-палестинского конфликта.
Кушнер также сказал палестинской газете, что в ближайшие часы будет сделано официальное объявление об участии Иордании и Египта в саммите в Бахрейне.
Палестинцы категорически отказались участвовать в конференции. Лидер Палестинской Автономии Махмуд Аббас зашел так далеко, что заявил, что саммит "может отправляться в ад".