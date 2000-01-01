11.06 10:49 MIGnews.com

США и ЕС: "Деятельность Израиля не приближает мир с ПА"

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Соединенные Штаты и Европейский союз обвинили Израиль в нанесении ущерба мирному процессу путем продвижения планов по строительству 3 178 домов поселенцев.Президент США Дональд Трамп "говорил об этом последовательно, и он сказал, по его мнению, безудержная деятельность по строительству поселений не способствует продвижению мирного процесса", - заявила в четверг в Вашингтоне пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науэр."Израильско-палестинский мирный процесс важен для этой администрации, и она будет продолжать продвигать его", - сказал Науэр.Как сообщает Peace Now, 59 % этих построек будут расположены в границах барьера безопасности.На прошлой неделе действия Совета привели к тому, что число поселенцев в Израиле продвинулось и утвердилось в этом году до 7 721 человек, согласно Peace Now. Это почти в три раза больше активности поселенцев, произошедшей на протяжении всего 2016 года. Данные показывают, что 82% домов в этом году находятся в границах барьера безопасности, а не в изолированных поселениях.Европейский союз в пятницу выступил с заявлением, в котором говорится, что действия Израиля по "расширению застроенных районов еще более усложняют перспективы жизнеспособного решения для двух государств"."Продолжающаяся политика Израиля по расширению поселений является незаконной по международному праву", - сказал ЕС, призывающий израильтян и палестинцев договариваться о заключении окончательного соглашения о прекращении конфликта."Это единственный способ выполнить законные чаяния обеих сторон и добиться справедливого и прочного мира", - сказано в сообщении.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу на прошлой неделе сделал ряд заявлений, в которых объяснялось, что деятельность по урегулированию не ограничивается, но что она должна происходить как можно больше в существующих районах и создавать новые, только, когда это необходимо.