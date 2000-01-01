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flickr 11.06 07:50   MIGnews.com

Либерман: "Израиль не заинтересован в завоевании Газы"

Израильская армия не планирует покорять Газу, если еще одна война вспыхнет с ХАМАСом, как заявил на этой неделе министр обороны Авигдор Либерман, что явно отличается от его заявлений в предыдущие годы, когда повторная оккупация территории была единственным способом остановить запуски ракет по Израилю.

Выступая на "2 канале" в интервью, транслируемом в субботу вечером, Либерман сказал, что он "абсолютно не заинтересован в завоевании Газы", в случае серьезной вспышки на южной границе Израиля.

В то же время, если Израиль будет вынужден вступить в новую войну с палестинской террористической группировкой ХАМАС, которая контролирует сектор Газа, то это будет последняя война ХАМАСа, предупредил Либерман.

"Мы придем и уничтожим всю их инфраструктуру террора", - сказал он, добавив, что как только работа будет завершена, "мы выйдем".

Интервью министра обороны транслировалось всего на следующий день после того, как 1 боевик ХАМАСа был убит, а 6 были ранены во время столкновений с войсками ЦАХАЛа вблизи границы между Израилем и Газой.

Но, несмотря на ряд мелких инцидентов с ХАМАСом, Либерман был уверен, что Израиль "наслаждаеся тишиной и спокойствием в отношении безопасности. Самый тихий год с 1967 года".

С точки зрения превращения этой тишины в долговременное спокойствие, Либерман сказал, что Израиль сейчас "ближе, чем когда-либо" к соглашению с палестинцами, и что возможность для полных отношений с арабскими государствами повлияет на правительство Нетаниягу, чтобы принять сделку.

"Мы гораздо ближе к соглашению, чем когда-либо прежде. Надеюсь, мы сможем реализовать этот вариант", - сказал Либерман.

Авигдор Либерман не раскрывал никаких подробностей о соглашении, ссылаясь на него только как на "договоренность", но указал, что администрация президента США Дональд Трамп сыграла определенную роль в объединении пакта, и что он будет включать других региональных игроков.

Отвечая на вопрос о том, как сделка будет собрана вместе, Либерман ответил: "Из-за того, что Трамп прибыл на место и потому, что, как я продолжаю говорить, арабские страны усвоили, что их проблема не в Израиле. Израиль может быть решением проблемы".

"Если кто-то приходит и заключает сделку, которая включает соглашение со всеми умеренными арабскими государствами, включая открытие посольств, торговых отношений и прямых рейсов, я считаю, что он получит подавляющее большинство в Кнессете и среди людей", - сказал министр обороны "2 каналу".

На вопрос, от чего зависит такой сценарий, Либерман ответил, что "оставит это для следующего интервью", и отказался от дальнейших вопросов подобного рода.

Либерман, который на следующей неделе даст интервью на мероприятии Times of Israel Presents, сказал, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу привержен усилиям по достижению неуловимого соглашения.

"Если вы спрашиваете меня, прилагает ли Нетаниягу все усилия, - добавил он, - да, он прилагает. Я могу засвидетельствовать, что он прилагает много усилий".

Трамп подталкивает Израиль и палестинцев к возобновлению мирных переговоров и указал, что он хотел бы помочь обеим сторонам достичь "окончательной сделки".

Либерман ранее говорил, что он не считает, что такая сделка будет достижимой в обозримом будущем.
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