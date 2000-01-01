11.06 17:00 MIGnews.com

Бойца, не стрелявшего в террористку, прогнали из Маглан

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Боец элитного израильского подразделения Маглан, не открывший огонь по террористке, атаковавшей на автобусной остановке в Самарии на прошлой неделе, отстранен от выполнения обязанностей.Террористка бросилась на солдат с ножом. Один солдат был легко ранен. Еще один солдат, находившийся на месте происшествия, применил табельное оружие и нейтрализовал террористку.ЦАХАЛ сообщил, что по окончании расследования командира части было установлено, что солдат действовал не так, как от него ожидается в подобных обстоятельствах. Поэтому принято решение об отстранении его от исполнения обязанностей.