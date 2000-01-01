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Бойца, не стрелявшего в террористку, прогнали из Маглан 11.06 17:00   MIGnews.com

Бойца, не стрелявшего в террористку, прогнали из Маглан

Боец элитного израильского подразделения Маглан, не открывший огонь по террористке, атаковавшей на автобусной остановке в Самарии на прошлой неделе, отстранен от выполнения обязанностей.

Террористка бросилась на солдат с ножом. Один солдат был легко ранен. Еще один солдат, находившийся на месте происшествия, применил табельное оружие и нейтрализовал террористку.

ЦАХАЛ сообщил, что по окончании расследования командира части было установлено, что солдат действовал не так, как от него ожидается в подобных обстоятельствах. Поэтому принято решение об отстранении его от исполнения обязанностей.
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