Бойца, не стрелявшего в террористку, прогнали из Маглан
Боец элитного израильского подразделения Маглан, не открывший огонь по террористке, атаковавшей на автобусной остановке в Самарии на прошлой неделе, отстранен от выполнения обязанностей.
Террористка бросилась на солдат с ножом. Один солдат был легко ранен. Еще один солдат, находившийся на месте происшествия, применил табельное оружие и нейтрализовал террористку.
ЦАХАЛ сообщил, что по окончании расследования командира части было установлено, что солдат действовал не так, как от него ожидается в подобных обстоятельствах. Поэтому принято решение об отстранении его от исполнения обязанностей.