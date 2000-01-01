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Советник Аббаса: `Стена плача - собственность мусульман` | Фото: Thinkstock11.06 13:57   MIGnews.com

Советник Аббаса: "Стена плача - собственность мусульман"

Стена Плача может оставаться только под мусульманским суверенитетом, сказал в ходе пятничной проповеди старший советник председателя Палестинской администрации Махмуда Аббаса.

"Это исламский дар, который абсолютно не может принадлежать немусульманам. Это наша собственность. Невозможно упустить ни одного миллиметра", - сказал Махмуд Хабаш, советник по делам религии Аббаса, ссылаясь на Стену.

Евреи почитают Стену Плача как остатки подпорной стены, которая окружает место, где когда-то стояли их древние храмы. Мусульмане рассматривают Стену Плача как место, где Пророк Мухаммед привязал своего крылатого коня во время его ночного путешествия из Мекки в Иерусалим.

Хабаш сделал данное заявление примерно через неделю после того, как Джабриль Раджуб, старший чиновник ФАТХ, сказал "2 каналу" , что Стена Плача должна оставаться под еврейским суверенитетом.

"В конце концов, она должна оставаться под еврейским суверенитетом. У нас нет никаких аргументов. Это еврейское святое место", - сказал Раджуб в заявлении, которое, казалось, полностью противоречит официальной палестинской позиции.

ХАМАС раскритиковал Раджуба за "официальную уступку святой, национальной и исторической собственности".

Затем Раджуб попытался вернуться к своему заявлению, отрицая, что он когда-либо говорил, что Стена Плача должна находиться под еврейским суверенитетом.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет возобновить мирный процесс между Израилем и палестинцами. Если американскому лидеру удастся возродить его, Иерусалим и его святые места почти наверняка станут главной темой обсуждения.
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