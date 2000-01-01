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11.06 12:19   MIGnews.com

Бывший командир разведки: ХАМАС приперли к стенке

Сегодня, 11 июня, военно-политический кабинет правительства Израиля должен обсудить гуманитарную ситуацию в Газе и вопрос о поставках израильского электричества в Газу.

Палестинская автономия требует, чтобы Израиль прекратил поставки электричества в Газу, поскольку ХАМАС отказывается их оплачивать.

Полковник в отставке Ронен Коэн, бывший глава управления по борьбе с терроризмом в военной разведке говорит: “Согласно всем данным, ХАМАС по-настоящему приперли к стенке. Ему нужна кислородная трубка, со всем тем давлением, под которым они оказались, они оказались в критическом положении, и они в панике ищут хоть какой-то выход”.
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