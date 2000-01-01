11.06 12:23 MIGnews.com

Арестованы 3 террориста, освобожденные по "сделке Шалита"

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Пограничная полиция Израиля в пятницу, 9 июня, арестовала 6 террористов, 3 из которых бросали камни в силовые структуры, а 3 других подбежали к ограде безопасности вокруг Иерусалима, пытаясь избежать прохождения через контрольно-пропускные пункты.3 террориста, арестованных за прыжки за ограждение, были объявлены террористами "сделки Шалита", освобожденными в 2011 году в обмен на израильского солдата Гилада Шалита, который был в плену в Газе.Всем 3 террористам около 20 лет. Они заявили, что они прыгнули за ограждение, чтобы присутствовать на молитвах в Рамадане.После погони террористы, бросающие камни, были пойманы, участвуя в беспорядках в районе Шуафата в Иерусалиме. Их арест будет расширен."Полиция Израиля будет реагировать жестко на всех, кто пытается нанести ущерб силам безопасности и общественному порядку. Полиция будет сражаться с любым, кто пересечет ограду безопасности без разрешения, одновременно нанося ущерб самому ограждению", - сказал представитель пресс-службы."Профессиональный и решительный ответ офицеров пограничной полиции помог арестовать этих камнеметателей с поличным и помог арестовать тех, кто незаконно пересек забор безопасности", - отмечается в сообщении.