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Палестинцы опять подожгли газопровод из Израиля | Фото: @IDFSpokesperson/Twitter11.05 21:52   MIGnews.com

Палестинцы опять подожгли газопровод из Израиля

Десятки арабских террористов вновь подожгли КПП "Кемер-Шалом" на палестинской стороне блокпоста. Об этом сообщили в ЦАХАЛе вечером в пятницу, 11 мая.


В армии отмечают, что вандалы вновь повредили газопровод, поставляющий "голубое топливо" из Израиля в сектор Газа.

"Уже второй раз за последние дни протестующие наносят ущерб и попытались саботировать гуманитарные усилия Израиля и других стран. ХАМАС несет ответственность за все, происходящее в, над и под Газой", - заявили в пресс-службе ЦАХАЛа.
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