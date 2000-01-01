Палестинцы опять подожгли газопровод из Израиля

Десятки арабских террористов вновь подожгли КПП "Кемер-Шалом" на палестинской стороне блокпоста. Об этом сообщили в ЦАХАЛе вечером в пятницу, 11 мая.
Earlier today, dozens of rioters vandalized & ignited fires on the Palestinian side of the Kerem Shalom humanitarian crossing in Gaza. The rioters damaged gas pipelines that run from Israel to Gaza & benefit the Gaza’s residents pic.twitter.com/W1AY8dIPOU
В армии отмечают, что вандалы вновь повредили газопровод, поставляющий "голубое топливо" из Израиля в сектор Газа.
"Уже второй раз за последние дни протестующие наносят ущерб и попытались саботировать гуманитарные усилия Израиля и других стран. ХАМАС несет ответственность за все, происходящее в, над и под Газой", - заявили в пресс-службе ЦАХАЛа.