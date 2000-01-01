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`Удар Ирана по Голанам - предупреждение Израилю` | Фото: Twitter11.05 21:27   MIGnews.com

"Удар Ирана по Голанам - предупреждение Израилю"

Ракетный удар, который иранские военные нанесли по израильской части Голанских высот, можно расценивать как ответ на авианалеты ВВС ЦАХАЛа в Сирии, поэтому Израилю стоит отнестись к нему как "очень мощному предупреждению", заявил агентству Associated Press ветеран ливанской политики, спикер местного парламента Набих Берри.

Несмотря на то, что основная часть интервью была посвящена первым за последние 9 лет парламентским выборам в Ливане, 80-летний Берри, являющийся просирийским и проиранским политиком, заявил, что в этот раз сирийское возмездие достигло Голан, но в следующий удар будет нанесен глубже по Израилю.

Напомним, что по данным ЦАХАЛа в ночь на четверг иранцы запустили из Сирии 20 ракет в сторону Израиля. До воздушного пространства Еврейского государства долетели лишь 4.

Набих Берри уверен в том, что Израилю и Штатам не справиться с последствиями широкомасштабной войны с Ираном.

"У американцев есть свои интересы в Сирии, и в случае большой войны я не думаю, что даже американский президент может справиться с ее последствиями", - говорит он.

Напоследок он добавил, что сирийский ответ достиг "баланса террора" с Израилем.
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