15 тысяч арабов собрались на границе Газы с Израилем
В пятницу, 11 мая, около забора безопасности, разделяющего сектор Газа с Еврейским государством, продолжилась еженедельная демонстрация "Марша возвращения", в которой, по подсчетам ЦАХАЛа, приняли участие около 15 тысяч протестующих.
Сообщается, что в пяти местах вдоль границы начались столкновения с солдатами: протестующие бросали в них самодельную взрывчатку, "трубчатые бомбы" и камни.
Израильские военнослужащие прибегли к средствам разгонов толпы и в соответствии с уставом открыли огонь.
В Армии обороны Израиля сообщили, что протестующие пытались повредить забор безопасности, и выразили готовность использовать все средства, необходимые для защиты израильских граждан.
По данным министерства здравоохранения Газы, 49 участников демонстрации уже обратились за медицинской помощью (из них семеро – с серьезными травмами) и как минимум один из них был убит израильскими силами безопасности.
Напомним, что кульминацией протестов должен стать День Накбы, который в этом году отмечают 15 мая.