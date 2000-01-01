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15 тысяч арабов собрались на границе Газы с Израилем 11.05 20:11   MIGnews.com

15 тысяч арабов собрались на границе Газы с Израилем

В пятницу, 11 мая, около забора безопасности, разделяющего сектор Газа с Еврейским государством, продолжилась еженедельная демонстрация "Марша возвращения", в которой, по подсчетам ЦАХАЛа, приняли участие около 15 тысяч протестующих.

Сообщается, что в пяти местах вдоль границы начались столкновения с солдатами: протестующие бросали в них самодельную взрывчатку, "трубчатые бомбы" и камни.

Израильские военнослужащие прибегли к средствам разгонов толпы и в соответствии с уставом открыли огонь.


В Армии обороны Израиля сообщили, что протестующие пытались повредить забор безопасности, и выразили готовность использовать все средства, необходимые для защиты израильских граждан.

По данным министерства здравоохранения Газы, 49 участников демонстрации уже обратились за медицинской помощью (из них семеро – с серьезными травмами) и как минимум один из них был убит израильскими силами безопасности.

Напомним, что кульминацией протестов должен стать День Накбы, который в этом году отмечают 15 мая.
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