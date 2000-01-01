11.05 20:11 MIGnews.com

15 тысяч арабов собрались на границе Газы с Израилем

סיכום אירועי היום בגבול רצועת עזה pic.twitter.com/4QnePfYF7Z — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 11 мая 2018 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В пятницу, 11 мая, около забора безопасности, разделяющего сектор Газа с Еврейским государством, продолжилась еженедельная демонстрация "Марша возвращения", в которой, по подсчетам ЦАХАЛа, приняли участие около 15 тысяч протестующих.Сообщается, что в пяти местах вдоль границы начались столкновения с солдатами: протестующие бросали в них самодельную взрывчатку, "трубчатые бомбы" и камни.Израильские военнослужащие прибегли к средствам разгонов толпы и в соответствии с уставом открыли огонь.В Армии обороны Израиля сообщили, что протестующие пытались повредить забор безопасности, и выразили готовность использовать все средства, необходимые для защиты израильских граждан.По данным министерства здравоохранения Газы, 49 участников демонстрации уже обратились за медицинской помощью (из них семеро – с серьезными травмами) и как минимум один из них был убит израильскими силами безопасности.Напомним, что кульминацией протестов должен стать День Накбы, который в этом году отмечают 15 мая.