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11.05 18:58   MIGnews.com

Подозрение на теракт в Самарии: пытались задавить солдата

В результате инцидента, произошедшего днем 11 мая около израильского поселения Шавей-Шомрон, что к западу от Шхема, пострадал израильский солдат.

Как сообщают в Армии обороны Израиля, на перекрестке Ганот палестинский автомобиль попытался наехать на солдата, дежурившего на местном КПП.

Водитель сбежал с места происшествия, силы безопасности приступили к его поиску.

Пострадавшего военнослужащего госпитализировали с легкими травмами.
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