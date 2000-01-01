11.05 18:58 MIGnews.com

Подозрение на теракт в Самарии: пытались задавить солдата

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В результате инцидента, произошедшего днем 11 мая около израильского поселения Шавей-Шомрон, что к западу от Шхема, пострадал израильский солдат.Как сообщают в Армии обороны Израиля, на перекрестке Ганот палестинский автомобиль попытался наехать на солдата, дежурившего на местном КПП.Водитель сбежал с места происшествия, силы безопасности приступили к его поиску.Пострадавшего военнослужащего госпитализировали с легкими травмами.