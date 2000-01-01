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Русские `слили` Ирану информацию от Нетаниягу | Фото: Амос Бен Гершом, GPO11.05 18:43   MIGnews.com

Русские "слили" Ирану информацию от Нетаниягу

Россия предупредила Иран о готовящейся воздушной операции Израиля против баз Исламской республики в Сирии. Кремлю, в свою очередь, об этом стало известно в рамках координации в сфере безопасности по Сирии.

Как сообщает арабская газета Asharq al-Awswat, за несколько часов до массивного авиаудара Тегеран посетил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, который передал своему иранскому коллеге Аббасу Аракчи информацию, которой с Москвой поделился премьер-министр Биньямин Нетаниягу в ходе своего визита в Москву 9 мая.

После этого президент Ирана Хасан Рухани и начальник Генштаба Вооруженных сил республики Мохаммад Багери обсудили возможность нанесения ракетного удара по Еврейскому государству. Главным аргументом против этого стали дипломатические последствия атаки – это могло сыграть на руку противникам ядерной сделки в Европе, России и Китае.

Напомним, в ночь на четверг иранские военные запустили из Сирии порядка двух десятков ракет в сторону Израиля. Несмотря на то, что до воздушного пространства Еврейского государства долетели лишь 4 (остальные упали на территории Сирии), израильская авиация в ответ нанесла удар по 50 иранским объектам.
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