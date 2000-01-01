Либерман: это не конец наших проблем

В свете одного из мощнейших ударов Израиля по Сирии за последние десятилетия На Голанских высотах продолжится напряженная ситуация с безопасностью. Об этом заявил министр обороны Авигдор Либерман в ходе своего пятничного визита в город Кацрин в Голанских высотах.
"Был инцидент, и я не думаю, что он станет концом всех проблем, напряжений и трений. Я не думаю, что это конец. Но мы, конечно же, держим руку на пульсе и полны решимости проявить ответственность и рассудительность", - прокомментировал он эскалацию, возникшую после вчерашнего ракетного удара Ирана по израильским Голанам и последовавшего за ним возмездием ЦАХАЛа.
Как предупредил глава Минобороны, несмотря на то, что израильская авиация поразила "почти всю иранскую инфраструктуру в Сирии", для эйфории время еще не пришло.
Напомним, как сообщалось ранее, Либерман предупредил Сирию о том, что если режим Асада не выдворит иранские войска из страны, то сирийское государство столкнется с новыми "проблемами и разрушениями".