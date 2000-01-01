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Палестинцы сообщили об одном раненом на границе с Газой 11.05 12:56   MIGnews.com

Палестинцы сообщили о раненых на границе с Газой

В ходе массовых беспорядков на границе между Израилем и Газой был ранен один араб. Об этом сообщили палестинские медработники в пятницу, 10 мая.

Ожидается, что это будет последняя пятница насильственных акций, так как палестинцы запланировали свой протест на шесть недель.

Организаторы так называемого "марша возвращения" заявили, что в ближайшие дни ожидали увидеть десятки тысяч жителей Газы, присоединившихся к массовым беспорядкам у пограничного забора.

Согласно данным Службы Красного Полумесяца в Газе в результате беспорядков погибли 43 палестинца.
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