11.05 12:56 MIGnews.com
Палестинцы сообщили о раненых на границе с Газой
В ходе массовых беспорядков на границе между Израилем и Газой был ранен один араб. Об этом сообщили палестинские медработники в пятницу, 10 мая.
Ожидается, что это будет последняя пятница насильственных акций, так как палестинцы запланировали свой протест на шесть недель.
Организаторы так называемого "марша возвращения" заявили, что в ближайшие дни ожидали увидеть десятки тысяч жителей Газы, присоединившихся к массовым беспорядкам у пограничного забора.
Согласно данным Службы Красного Полумесяца в Газе в результате беспорядков погибли 43 палестинца.
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