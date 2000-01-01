11.05 09:12 MIGnews.com

Египет может позволить Ханийе свободный выезд из Газы

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В службах безопасности Израиля опасаются, что избрание Исмаила Ханийе на пост главы политбюро ХАМАСа может создать для него новые возможности.Израильтяне обратились к Египту с указанием на недопустимость обеспечения свободного въезда и выезда Ханийе из Газы через терминал Рафиах.Предшественник Ханийе, Халед Машель, воздерживался от посещений Газы. Он приехал в Газе единственный раз - в тот период, когда Египтом правил исламистский президент Мухаммед Мурси.Глава комитета Кнессета по внешним делам и обороне Ави Дихтер заявил: “Ханийе был избран под большим давлением Яхьи Синвара, главы ХАМАСа в Газе. Синвар полагает, что ему будет легко манипулировать Ханийе”.