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Аббас согласился на трехстороннюю встречу с Трампом и Биби | Фото: Амос Бен Гершом, GPO11.05 08:49   MIGnews.com

Аббас согласился на трехстороннюю встречу с Трампом и Биби

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас согласился встретиться с израильским премьер-министром Биньямином Нетаниягу под патронатом Дональда Трампа в форме очередной попытки возобновить палестино-израильские мирные переговоры, которую американский президент предпримет во время своего визита в Израиль в конце этого месяца.

В среду официальный представитель ПА подтвердил 2-му каналу ИТВ информацию, ранее опубликованную в арабской газете "Аль-Хайят", о том, что Трамп объявит о проведении трехстороннего саммита с Абу Мазеном и Нетаниягу во время своего визита в Израиль и ПА 22-23 мая.

Согласно информации 10-го канала, Аббас принял предложение о встрече, чтобы продемонстрировать свою готовность немедленно возобновить переговоры без предварительных условий и выставить израильского премьера единственным препятствием на пути к миру.

Сам Аббас заявлял о готовности встретиться с Нетаниягу в том числе и в ходе встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером во вторник, 9 мая.
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