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Террорист-псих убил британку из-за семейной ссоры 11.05 12:55   MIGnews.com

Террорист-псих убил британку из-за семейной ссоры

Окружная прокуратура Иерусалима подала в городской суд обвинительное заключение в отношении 57-летнего жителя арабского района столицы Рас аль-Амуд Джалиля Тамими, который в прошлом месяце хладнокровно убил в скоростном трамвае туристку из Британии Ханну Блейдон.



Согласно гособвинению, непосредственно перед терактом Тамими, который накануне вышел из психиатрического центра "Кфар-Шауль", обращался к своим сыновьям Тайсеру и Омеру с просьбой остановиться у одного из них, но они ему отказали. Это террориста страшно разозлило и он решил зарезать кого-то. Тамими сел в скоростной трамвай в Иерусалиме и выполнил свое намерение.

"Обвиняемый нанес 7 ножевых ранений 20-летней британской подданной Ханне Блейдон, которая в тот момент ехала в трамвае и которую он расценил, как слабую жертву, которая не сможет ему дать отпор. Обвиняемый не останавливался до тех пор, пока другие пассажиры не отбросили его на землю, и нож не вылетел у него из рук", - говорится в обвинительном заключении.

Ханна Блейдон была студенткой-теологом Бирмингемского университета, которая поступила в Еврейский университет по обмену. Ее программа должна была завершиться в сентябре.
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