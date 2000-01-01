11.04 10:08 MIGnews.com

ХАМАС опубликовал "тарифы смерти"

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Пресс-представитель террористического движения ХАМАС в Газе Хазем Кассем огласил размеры финансовой помощи, которую движение обязуется оказывать лицам, пострадавшим в столкновениях с ЦАХАЛем на границе.Участникам “Марша Возвращения” обязуются выплачивать различные сумму - от 200 долларов в случае ранения до 3 тысяч долларов в случае смерти “шахида”.Кассем заявил: “Финансовая поддержка семьям шахидов и раненных не может возместить их потери, и не равна тем жертвам, которые они приносят ради нашего народа и справедливости. Семьи шахидов будут получать по 3 тысячи долларов, семьи тяжело раненных - по 500 и легко раненные - по 200 долларов”.