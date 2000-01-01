Нетаниягу - аятоллам: Не испытывайте нашу решительность
В ответ на угрозы ответить на приписываемый ЦАХАЛу авиаудар по сирийской авиабазе, в результате которого погибли семь иранских военных, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу предупредил Иран не проверять решительность Еврейского государства.
"События последних дней показывают нам, что противостояние злу и агрессии – это миссия, возлагаемая на каждое поколение. Наша политика может быть выражена тремя словами: "стойкость к агрессии". Стойкость в отношении защиты, стойкость в отношении сдерживания, стойкость в отношении всех, кто угрожает нас уничтожить", - заявил он на официальной церемонии Йом ха-Шоа, Дня памяти жертв Холокоста.
Комментируя угрозы Тегерана, премьер предупредил Иран на счет каких-либо атак на Еврейское государство.
"Не проверяйте решительность Государства Израиль", - добавил он.
Обращаясь напрямую к иранцам, Нетаниягу отметил, что "два наших древних народа снова смогут жить вместе" после падения режима аятолл.