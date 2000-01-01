Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Нетаниягу - аятоллам: Не испытывайте нашу решительность | Фото: Амос Бен Гершом, GPO12.04 07:19   MIGnews.com

Нетаниягу - аятоллам: Не испытывайте нашу решительность

В ответ на угрозы ответить на приписываемый ЦАХАЛу авиаудар по сирийской авиабазе, в результате которого погибли семь иранских военных, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу предупредил Иран не проверять решительность Еврейского государства.

"События последних дней показывают нам, что противостояние злу и агрессии – это миссия, возлагаемая на каждое поколение. Наша политика может быть выражена тремя словами: "стойкость к агрессии". Стойкость в отношении защиты, стойкость в отношении сдерживания, стойкость в отношении всех, кто угрожает нас уничтожить", - заявил он на официальной церемонии Йом ха-Шоа, Дня памяти жертв Холокоста.

Комментируя угрозы Тегерана, премьер предупредил Иран на счет каких-либо атак на Еврейское государство.

"Не проверяйте решительность Государства Израиль", - добавил он.

Обращаясь напрямую к иранцам, Нетаниягу отметил, что "два наших древних народа снова смогут жить вместе" после падения режима аятолл.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:50
ВВС ЦАХАЛа уничтожили базу ХАМАСа в Газе: есть убитые
06:19
"Габай готовит себе место в арабском списке"
04:17
Истребитель Mirage 2000 потерял муляж бомбы
03:20
ТиДжей вышел под залог в размере $100 тыс.
02:10
Видео: Крушение алжирского самолета
01:22
Женщины Саудии впервые вышли на подиум
22:06
Нетаниягу: солдат обзывают террористами, это - абсурд
21:43
Саша Барон Коэн сыграет легенду Моссада
21:31
Юлия Скрипаль не нуждается в помощи консульства РФ
21:28
Украина и Израиль создадут рабочую группу
21:13
Путин призвал Нетаниягу не дестабилизировать Сирию
20:56
Иран поддержит Сирию в войне с Израилем и США
20:47
Пеле не поедет на ЧМ-2018 - проблемы со здоровьем
20:38
Путин говорит, что обстановка в мире становится хаотичной
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus