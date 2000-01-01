11.04 18:49 MIGnews.com

80% убитых на границе палестинцев - террористы

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Порядка 80% палестинцев, убитых войсками ЦАХАЛа во время беспорядков на границе с сектором Газа, были террористами или поддерживали связи с палестинскими террористическими организациями, говорится в новом докладе.Согласно данным Информационного центра разведки и терроризма Меира Амита, под эту категорию подпадают 26 из 32 палестинцев.В частности, членами различных террористических ячеек были 9 убитых, а четверо работали в службе безопасности сектора Газа. Еще 17 определили сторонниками террористических группировок на основании заявлений этих организаций.Согласно информации в докладе, 5 погибших входили в "Изз Ад-Дин аль-Кассам", военизированное крыла ХАМАСа. Кроме того, группировка заявила о членстве или лояльности еще семерых убитых, и хоронили их в флагах ХАМАСа. Один из них - активист студенческого "крыла" ХАМАСа.Помимо того, один погибший был связан с военизированным крылом "Исламского джихада"; двое оказались оперативниками Демократического фронта за освобождение Палестины – членами военного подразделения и группы поддержки лагеря беженцев Аль-Назират. Еще один связан с Народным фронтом освобождения Палестины.Шестеро погибших – члены ФАТХ и принимали участие в насильственных или провокационных действиях на границ.. Еще двое – члены военизированного крыла организации, "Бригад аль-Акса". Хотя конкретная принадлежность еще четверых определена не была, ФАТХ заявил об их членстве, и их хоронили в флагах группировки.Оставшиеся 6 палестинцев не упоминаются никакими террористическими группировками и предположительно являются гражданскими лицами.Стоит отметить, что центр Меира Амита заслужил доверительную репутацию, поскольку поддерживает связи с военной разведкой, а его сотрудники – бывшие разведчики.