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270 палестинцам разрешили въезжать в Израиль на своих авто | Фото: GeorgeDement/Flickr11.04 21:32   MIGnews.com

270 палестинцам разрешили въезжать в Израиль на своих авто

Ограниченному числу палестинских предпринимателей было позволено въезжать в Израиль на собственных автомобилях. Об этом представитель министерства по гражданским делам Палестинской автономии Валид Вахдан сообщил изданию The Jerusalem Post.

"В общей сложности 270 бизнесменов получили разрешение на въезд в Израиль на своих автомобилях", - утверждает он.

Стоит отметить, что палестинцам запретили пересекать границу на личных авто после Второй интифады в 2000 году как один из факторов сдерживания террора. Но около двух лет назад запрет был снят для 100 палестинцев, работающих в Израиле врачами.

"Для нас это очень важно. Время – деньги. Мы должны быть в состоянии быстро передвигаться, особенно когда едем в Израиль на встречу с местными бизнесменами, властями и другими людьми", - цитирует JPost бизнесмена из Рамаллы Джамаля аль-Нимра.

Он утверждает, что такие разрешения позволят предпринимателям сэкономить значительные средства.

"Раньше мне приходилось нанимать шофера за 800-1000 шекелей в день. Теперь все, что мне надо оплатить - это топливо", - говорит аль-Нимр.

Валид Вахдан говорит, что 270 "счастливчиков", которые смогут въезжать в Израиль своим ходом, были отобраны Федерацией торговых палат ПА. Составленный список был направлен и впоследствии одобрен Координатором деятельности правительств в территориях (КОГАТ). Представители ведомства это пока что никак не комментируют.

Пересекать границу палестинским предпринимателям будет позволено со следующей недели, когда подойдет к концу Песах. Данное ограничение было введено ввиду роста террористической угрозы в праздничный период – всем палестинцам, кроме гуманитарных ситуаций запрещено въезжать в Израиль.
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