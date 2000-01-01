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`Отношения Иордании и Египта с Израилем особые` | Фото: Коби Гидеон, GPO11.04 18:03   MIGnews.com

"Отношения Иордании и Египта с Израилем особые"

Отношения Иордании и Египта с Израилем "особые", поскольку это – единственные две арабские страны, которые подписали с Еврейским государством мирный договор, сказал монарх Хашимитского королевства Абдалла II в интервью Washington Post.

В то же время король считает, что строительство поселений в Иудее и Самарии вызывает лишь "враждебность и трудности", а также популяризирует Иран, "террориста №1" Абу Бакра аль-Багдади и его группировку ISIS.

Именно поэтому Абдалла II призывает президента США Дональда Трампа поддерживать арабские государства, но добиваться разрешения палестино-израильского конфликта.

"У Египта и Иордании особые отношения с Израилем, поэтому, если мы не продвинемся вперед, это окажет очень сильное давление на иорданцев и египтян", - говорит глава Иордании, заверив, что поддерживает контакт с Биньямином Нетаниягу по этому поводу.

"Суть моего визита сюда – и американская администрация согласна со мной – состоит в том, что мы должны все согласовать. Если есть поселения, то как они влияют на мирный процесс? Я считаю главным нашим вызовом на сегодняшний день поддержку "двух государств". Я не вижу никакой альтернативы "двум государствам", - заверил Абдалла.

Он добавляет, что растущее влияние Ирана в регионе и мире предоставило как никогда лучшую возможность Израилю и арабским странам сблизиться.

"Израиль хочет поддерживать отношения с арабами из-за потенциальной угрозы иранского режима региону. Но проблема, разделяющая арабов и израильтян - это палестинцы. Весь смысл нашей мирной инициативы заключается в том, чтобы мы были гарантами безопасности Израиля. Если мы сможем решить палестинский вопрос, то в нашем регионе наступит новый век стабильности, когда израильтяне действительно станут частью этого региона", - сказал он.

Он отметил, что был поражен тем, насколько президент Трамп хочет участвовать в решении палестино-израильского конфликта и заключении мирного договора.
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