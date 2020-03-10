Тайные процессы над членами ХАМАСа в Саудовской Аравии

В частности, в ХАМАС заявили, что власти задержали десятки "лучших палестинцев, проживающих в Саудовской Аравии". По словам представителей террористической организации, их арестовали за "поддержку палестинского дела".
Задержания палестинцев в Саудовской Аравии усилились в 2019 году. Правительство по этому поводу не давало комментариев и не сообщало о судебных процессах.
Отметим, что по сообщениям арабской прессы, 68 палестинских и иорданских заключенных предстали перед судом в присутствии 45 членов их семей. Против тех, кто заявил о своей принадлежности к террористической группе, огласили обвинительный акт. Среди присутствовавших были представитель ХАМАСа Мохамед Аль-Кодари и его сын.
Оба были арестованы 4 апреля 2019 года. Ведущие правозащитные организации требуют для Кодари, которому 81 год, освобождение по гуманитарным соображениям