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ХАМАС в ярости из-за судебного процесса в Саудовской Аравии | Фото:11.03 16:25   MIGnews.com

Тайные процессы над членами ХАМАСа в Саудовской Аравии

ХАМАС раскритиковал уголовные процессы в Саудовской Аравии с десятками членов и сторонников палестинской террористической группировки.

Об этом сообщает Іsrael Нayom.

В частности, в ХАМАС заявили, что власти задержали десятки "лучших палестинцев, проживающих в Саудовской Аравии". По словам представителей террористической организации, их арестовали за "поддержку палестинского дела".

Задержания палестинцев в Саудовской Аравии усилились в 2019 году. Правительство по этому поводу не давало комментариев и не сообщало о судебных процессах.

Отметим, что по сообщениям арабской прессы, 68 палестинских и иорданских заключенных предстали перед судом в присутствии 45 членов их семей. Против тех, кто заявил о своей принадлежности к террористической группе, огласили обвинительный акт. Среди присутствовавших были представитель ХАМАСа Мохамед Аль-Кодари и его сын.

Оба были арестованы 4 апреля 2019 года. Ведущие правозащитные организации требуют для Кодари, которому 81 год, освобождение по гуманитарным соображениям


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