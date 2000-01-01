11.03 07:31 MIGnews.com
ЦАХАЛ предотвратил нападение возле трассы №465
В ночь на 11 марта бойцы Армии Обороны Израиля предотвратили попытку нападения на трассе №465, между поселением Неве-Цоф и Неве-Яир.
Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.
Накануне в связи с частым применением со стороны палестинских арабов камней и бутылок с "коктейлями Молотова" было усилено патрулирование в этом районе.
В этот раз двое подозреваемые тоже пытались закидать машины бойцов ЦАХАЛ бутылками с зажигательной смесью. В ответ солдаты открыли огонь и ранили арабов.
Подозреваемых впоследствии арестовали. После оказания медицинской помощи их отправят на допрос следователям ШАБАК.
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