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ХАМАС объяснил спокойствие в Газе | Фото:11.03 16:56   MIGnews.com

ХАМАС объяснил спокойствие в Газе

Относительное спокойствие на южной границе является результатом прогресса в переговорах между ХАМАСом и Израилем.

Об этом заявили высокопоставленные представители организации в сектора Газа в комментарии Israel Hayom.

Уточняется, что факторами для относительного спокойствия стали вспышка коронавируса, политические процессы после выборов в Кнессет и визит делегации в Каир по поводу переговоров о долгосрочном прекращении огня.

ХАМАС и другие террористические группировки в Газе обеспокоены, что Израиль в случае любой агрессии "воспользуется сосредоточенностью всего мира на COVID-19", чтобы осуществить массированные авиаудары и ликвидировать главарей.

"Любые политические изменения в Израиле напрямую повлияют на нас. Новое правительство в Израиле замораживает такие шаги, как перевод катарских средств, а также попытки достичь долгосрочного прекращения огня. Новое правительство в Израиле оттолкнет нас назад. Суть в том, что Биньямин Нетаниягу и Бенни Ганц – это для нас одно и то же. У нас нет никаких связей с представителями "Объединенного арабского списка", и мы, конечно, не ведем с ними переговоры. На данный момент мы не заинтересованы в обострении ситуации", – сказал представитель ХАМАСа.


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