ХАМАС объяснил спокойствие в Газе

Относительное спокойствие на южной границе является результатом прогресса в переговорах между ХАМАСом и Израилем.
Об этом заявили высокопоставленные представители организации в сектора Газа в комментарии Israel Hayom.
Уточняется, что факторами для относительного спокойствия стали вспышка коронавируса, политические процессы после выборов в Кнессет и визит делегации в Каир по поводу переговоров о долгосрочном прекращении огня.
ХАМАС и другие террористические группировки в Газе обеспокоены, что Израиль в случае любой агрессии "воспользуется сосредоточенностью всего мира на COVID-19", чтобы осуществить массированные авиаудары и ликвидировать главарей.
"Любые политические изменения в Израиле напрямую повлияют на нас. Новое правительство в Израиле замораживает такие шаги, как перевод катарских средств, а также попытки достичь долгосрочного прекращения огня. Новое правительство в Израиле оттолкнет нас назад. Суть в том, что Биньямин Нетаниягу и Бенни Ганц – это для нас одно и то же. У нас нет никаких связей с представителями "Объединенного арабского списка", и мы, конечно, не ведем с ними переговоры. На данный момент мы не заинтересованы в обострении ситуации", – сказал представитель ХАМАСа.