Три члена Исламского джихада взорвались, собирая ракету
Офис координатора ЦАХАЛа на палестинских территориях прокомментировал “аварию на рабочем месте” в цехе по сборке ракет в Бейт Лахия.
В заявлении опубликованном на арабском языке в facebook говорится: “Террористический оперативник Ибраим Фархат был убит и еще двое ранены в момент сборки вооружений Исламского джихада. Эти люди был членами оружейного подразделения террористической организации. Тот, кто играет с огнем, пусть не удивляется когда сам станет жертвой”.