11.03 07:37 MIGnews.com

Три члена Исламского джихада взорвались, собирая ракету

#شاهد | لحظة وصول الشهيد "إبراهيم فرحات" الى المستشفى قبل قليل . pic.twitter.com/lmaWsBA33c — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 10, 2018

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Офис координатора ЦАХАЛа на палестинских территориях прокомментировал “аварию на рабочем месте” в цехе по сборке ракет в Бейт Лахия.В заявлении опубликованном на арабском языке в facebook говорится: “Террористический оперативник Ибраим Фархат был убит и еще двое ранены в момент сборки вооружений Исламского джихада. Эти люди был членами оружейного подразделения террористической организации. Тот, кто играет с огнем, пусть не удивляется когда сам станет жертвой”.