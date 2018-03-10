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Три члена Исламского джихада взорвались, собирая ракету 11.03 07:37   MIGnews.com

Три члена Исламского джихада взорвались, собирая ракету

Офис координатора ЦАХАЛа на палестинских территориях прокомментировал “аварию на рабочем месте” в цехе по сборке ракет в Бейт Лахия.

В заявлении опубликованном на арабском языке в facebook говорится: “Террористический оперативник Ибраим Фархат был убит и еще двое ранены в момент сборки вооружений Исламского джихада. Эти люди был членами оружейного подразделения террористической организации. Тот, кто играет с огнем, пусть не удивляется когда сам станет жертвой”.



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