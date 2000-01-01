11.03 13:35 MIGnews.com

Аббас: Мы бойкотируем Вашингтонскую конференцию по Газе

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Лидер ПА Махмуд Аббас приказал своим чиновникам бойкотировать конференцию, устроенную Белым домом по гуманитарной ситуации в секторе Газы.Об этом в воскресенье, 11 марта сообщает Arutz Sheva.Издание уточняет, что на этой конференции будет обсуждаться кризис в секторе Газы, полностью контролируемом террористической группировкой ХАМАС.Отметим, что такое палестинский лидер принял такое решение на фоне продолжающейся напряженности между ПА и администрацией президента США Дональда Трампа после официального признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.По данным издания, конференцию возглавит специальный посланник США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт, который в последние месяцы работал над продвижением взаимовыгодных для Израиля и ПА экономических проектов.Как известно, Аббас не прекращает поисков альтернативы прямым переговорам с Израилем, и наотрез отказывается рассматривать правительство Трампа в качестве "честного посредника на переговорах", поскольку декабрьская "Декларация" лидера США признает Иерусалим столицей Израиля.