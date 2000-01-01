Террористы обстреляли солдат ЦАХАЛа в Рамалле

Минувшей ночью неизвестные злоумышленники открыли стрельбу по солдатам на двух блокпостах ЦАХАЛа в Рамалле.
Об этом в воскресенье, 11 марта сообщает Arutz Sheva.
В армейской пресс-службе подозревают, что оба нападения совершили члены одной и той же преступной группировки.
Издание отмечает, что во время стрельбы, никто из израильских солдат не пострадал.
В данный момент крупные силы полиции и военные продолжают прочесывание местности в поисках террористов.
По данным издания, первый инцидент произошел ближе к 11 вечера возле поста ЦАХАЛа между палестинским городом Аль-Бира и еврейским селением Псагот в районе Биньямина на Западном берегу. На месте обнаружили несколько гильз, после чего солдаты отправились на поиски преступников.
В пресс-службе ЦАХАЛа подчеркнули, что в этом инциденте ни один солдат не пострадал.
Спустя менее часа, атака произошла на КПП в Бейтунии. В этом случае также, никто из военных ЦАХАЛа не пострадал. Поиски террориста ведутся и в этой местности.
Напомним о том, что вчера вечером, во время столкновения между палестинскими мятежниками и поселенцами, был застрелен 21-летний палестинец из деревни Уриф (окрестности Шхема).
Израильские военные были вынуждены вмешаться в конфликт между поселенцами Ицхара и арабами, жителями деревни Уриф в районе Наблуса. На место происшествия прибыли силы ЦАХАЛ, чтобы прекратить противостояние между сторонами. Во время попытки развести стороны конфликта был убит один из участников беспорядков, 21-летний араб, Амер Шехаде.