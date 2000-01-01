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flickr/Gage Skidmore 11.03 08:56   MIGnews.com

Трамп – Аббасу: Пришло время заключить сделку

Всеобъемлющее соглашение по урегулированию палестино-израильского конфликта способствовало бы укреплению мира во всем регионе и во всем мире. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с председателем ПА Махмудом Аббасом.

Подробности телефонного разговора, который состоялся между сторонами в пятницу, 10 марта, опубликовал Белый дом.

В своем первом разговоре с лидером ПА Трамп заявил, что "мир возможен и что пришло время заключить сделку". При этом он подчеркнул, что соглашение должно быть заключено непосредственно между двумя конфликтующими сторонами.

Также во время телефонной беседы Дональд Трамп пригласил Махмуда Аббаса посетить Вашингтон для совещаний "в ближайшее время", согласно заявлению пресс-секретаря палестинского председателя.

Палестинский источник также сообщил, что телефонный разговор длился 10 минут.

Незадолго до телефонной беседы Махмуд Аббас позвонил королю Иордании на фоне сообщений о том, что команда Трампа рассматривает региональный подход к новому палестино-израильскому мирному процессу.

Официальные лица администрации ПА и США только дважды встречались с момента вступления в должность нового президента США. В то время как два израильских высокопоставленных лица, включая премьер-министра Нетаниягу, уже совершили официальные визиты.

В начале февраля глава палестинской разведки Маджид Фарадж и представители Совета национальной безопасности США встретились в Вашингтоне. Через неделю Махмуд Аббас и директор ЦРУ Майк Помпео встретились в Рамалле за день до прибытия Биньямина Нетаниягу в Вашингтон, где он встретился с американским президентом.
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