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В Хевроне предотвращен теракт: арестован араб с ножом | Фото: Полиция Израиля11.03 21:58   MIGnews.com

В Хевроне предотвращен теракт: арестован араб с ножом

Вечером 11 март около Хеврона солдаты Армии обороны Израиля предотвратили очередную атаку – солдатами был задержан палестинский араб с ножом.

В ЦАХАЛе сообщили, что мужчину задержали на КПП, где при обыске у него обнаружили холодное оружие. Как утверждается, он сознался в том, что планировал теракт против евреев. Подозреваемого препроводили для допроса.

Стоит напомнить, в ночь на 12 марта евреи по всему миру отмечают Пурим – один из самых веселых праздников в иудаизме, который никогда не обходится без уличных гуляний, маскарадов и шумных концертов, поэтому совершить атаку палестинцу не составило бы труда. На время праздника военные "запечатали" пропускные пункты, запретив палестинцам пересекать израильскую границу.
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