Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Абу Мазен встретился с королем Абдуллом | Фото: U.S. Department of State/Flickr11.03 20:36   MIGnews.com

Абу Мазен встретился с королем Абдуллом

В субботу, 11 марта, председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас встретился с королем Иордании Абдаллой II, которого ввел в курс своей первой беседы с президентом США Дональдом Трампом, состоявшейся накануне.

Как сообщает палестинское информагентство Wafa, встреча Абу Мазена с монархом Хашимитского королевства стала второй за последние 24 часа.

В часности Мазен проинформировал Абдуллу о "стратегии "двух государств" и о приверженности Трампа подлинному мирному процессу". Помимо этого, они обсудили предстоящий арабский саммит, который должен пройти в конце этого месяца в Аммане и усилиях, которые арабские государства прикладывают для усиления позиций ПА и поддержки палестинского вопроса.

В ходе их предыдущей встречи, состоявшейся в преддверии телефонной беседы Трампа с Махмудом Аббасом, последний обратился к королю Абдулле с просьбой скоординировать позиции по мирному процессу.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:31
Пурим пришел: Бородый трансвестит на Титанике в Тель-Авиве  
20:57
Захава Гальон готовит почву для досрочных праймериз в Мерец
19:59
На территории Белого дома задержан неизвестный с рюкзаком
19:34
Под Мосулом нашли братскую могилу 500 мусульман, убитых ISIS
18:56
"Голландский Трамп" указал туркам "убираться в Турцию".
18:28
Иванка Трамп похвасталась "ушами Амана"
17:39
Президент Чехии "признался", что он агент Израиля и Путина
16:28
Нетаниягу не покинет пост даже после выдвинутого обвинения
16:21
Асад: Россия – единственная эффективная сила в борьбе с ИГ
15:40
ПА: Звонок Трампа - знак к признанию арабской Палестины
15:15
СМИ: ОПЕК хочет отказаться от сокращения нефтедобычи
14:51
Эрдоган: власти Нидерландов "фашисты"
14:31
Взрывы в Дамаске. Десятки погибших
14:18
Нидерланды не пустили в страну главу МИД Турции
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus