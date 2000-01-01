11.03 20:36 MIGnews.com

Абу Мазен встретился с королем Абдуллом

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В субботу, 11 марта, председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас встретился с королем Иордании Абдаллой II, которого ввел в курс своей первой беседы с президентом США Дональдом Трампом, состоявшейся накануне.Как сообщает палестинское информагентство Wafa, встреча Абу Мазена с монархом Хашимитского королевства стала второй за последние 24 часа.В часности Мазен проинформировал Абдуллу о "стратегии "двух государств" и о приверженности Трампа подлинному мирному процессу". Помимо этого, они обсудили предстоящий арабский саммит, который должен пройти в конце этого месяца в Аммане и усилиях, которые арабские государства прикладывают для усиления позиций ПА и поддержки палестинского вопроса.В ходе их предыдущей встречи, состоявшейся в преддверии телефонной беседы Трампа с Махмудом Аббасом, последний обратился к королю Абдулле с просьбой скоординировать позиции по мирному процессу.